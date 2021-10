No va haver-hi banquet ni la pompa d'unes noces reals sinó les fredes signatures en el registre civil. Només les litúrgiques inclinacions davant els seus pares, germana i fins i tot la premsa que l'havia torturat van afegir un ingredient japonès a una cerimònia que no ho va ser. La princesa Mako va pujar al cotxe i va deixar enrere per sempre la residència imperial Akasaka en direcció a la seva anhelada llibertat a Nova York al costat del seu marit, Kei Komuro.

"Sento els problemes causats i dono les gràcies als que han continuat donant-me suport (…) Kei és per a mi irreemplaçable i el casament era l'elecció necessària per a tots dos", va explicar en una breu compareixença davant la premsa. Les dones de la reialesa japonesa no accedeixen al Tron del Crisantem i perden els seus títols si casen a un plebeu. Mako, neboda de l'emperador Naruhito, haurà de sol·licitar en els pròxims dies un passaport perquè manca ja dels seus privilegis de bressol. No és la primera dona que escapa de palau però cap havia anat tan lluny. Les seves noces reals ha estat la primera sense fastos des de la Segona Guerra Mundial i abans havia renunciat al dot de 150 milions de iens (més d'un milió d'euros) que reben les dones després d'abandonar la família reial.

Quatre anys d'obstacles

No estranya el seu cansament ni la seva voluntat de cremar ponts. La parella va estampar la seva signatura després de quatre anys de trastorns psicològics, garbulls econòmics, una febril persecució mediàtica i l'oposició de bona part de l'opinió pública. Havien anunciat les seves noces el 2017 i la van suspendre poc després al·legant "immaduresa". La culpa va ser, en realitat, d'un confús episodi econòmic: l'exparella de la mare del seu promès li reclamava quatre milions de iens (uns 30.000 euros) que hauria destinat, entre altres menesters, a l'educació universitària del seu fill.

Komuro va explicar en un document de gairebé 30 pàgines que no es tractava d'un préstec sinó d'un regal, però es va comprometre a retornar-lo. Tampoc va fer callar les crítiques el nuvi, convertit ja en l'objectiu predilecte de la premsa i les xarxes, estigmatitzat per la solteria de la seva mare, menyspreat com a caçafortunes i criticat fins i tot per una cua que va lluir temporalment. Centenars de toquiotes s'han reunit aquest dimarts en un parc per a protestar en contra de les noces.

L'assetjament i la impossibilitat de gaudir d'una "vida tranquil·la i feliç", en paraules de la casa reial, va causar a la princesa una síndrome d'estrès posttraumàtic. És la maledicció palatina sobre les dones: l'emperadriu Masako va sofrir depressió per no parir a l'home que esperava el país i la seva predecessora, la també plebea Michiko, va perdre la veu 20 anys enrere per les crítiques socials.

La primera neta de l'antic emperador havia conquistat a l'opinió pública durant la seva infantesa amb les seves maneres impecables. Va rebutjar la Universitat Gakushuin, freqüentada per l'elit econòmica, i va estudiar en la Universitat Cristiana Internacional de Tòquio. Allà va quedar corpresa del somriure radiant com el sol de Komuro, va aclarir en aquell compromís públic de 2017. La pressió mediàtica va empènyer al seu nuvi als Estats Units per a estudiar Dret i emprar-se en un despatx. S'ignora a què es dedicarà la princesa Mako però no li falta currículum. Va estudiar art i patrimoni cultural a Tòquio i compta amb un màster en estudis museístics de la Universitat de Leicester.

No són noves les escapades de dones de palau i fins i tot es tem que la falta d'efectius impedeixi complir amb les obligacions protocol·làries i públiques. Alguns demanen que canviïn les lleis misògines i antiquades per permetre que les dones romanguin a la família reial després de casar-se amb plebeus. Ho estudia un panell d'experts designats pel Govern però no s'esperen canvis immediats per la tossuda oposició de tradicionalistes i monàrquics.