La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha mostrat "satisfacció" per l'acord assolit entre PSOE i Unides Podem per coordinar la negociació de la reforma laboral. Díaz ha destacat que el pacte admet la "necessitat d'abordar els continguts" i ha celebrat que "per fi fixaran de nou els límits, l'abast de la reforma laboral". "El que és important no és el qui, sinó el què" i si la reforma "posa fi a les vides precàries o no", ha afirmat en una atenció als mitjans aquest dimecres des de Roma. Díaz ha remarcat que pensava que els continguts de la reforma laboral ja estaven "tancats" en el si de la coalició, però ha agraït al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui una reunió per parlar-ne.

Díaz ha tornat a negar que el problema sigui de la metodologia de la negociació, ja que aquesta manera de fer les coses ha permès tancar dotze acords socials. "Estic aquí per defensar els drets de la gent", ha dit Díaz, que defensa derogar la reforma laboral del PP.

La vicepresidenta ha assegurat que la coalició té "molta salut" i no hi ha alternativa al govern progressista.