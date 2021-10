L’exdiputat d’Unides Podem Alberto Rodríguez va sol·licitar ahir davant del Tribunal Suprem la suspensió provisional de l’execució de la sentència que el va condemnar per atemptat contra agent de l’autoritat als efectes de no privar-lo de la tutela judicial efectiva. A més, va demanar que en cas que no s’accepti aquesta suspensió de l’executòria, que paralitzaria la seva inhabilitació, s’insti i s’adverteixi la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, que procedeixi a la seva execució en els termes en què ve establert a la sentència «sense que pugui realitzar cap modificació de la pena imposada».

Per altra banda, la decisió de la presidenta del Congrés segueix generant controvèrsia: el PP, Cs i Vox van donar ahir suport a la inhabilitació, mentre Podem o ERC ho veuen com una injustícia i un atac a l’autonomia parlamentària per part del Tribunal Suprem. Així, PP, Vox i Cs van reclamar la reprovació de la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, per acusar de prevaricació el Suprem. Vox va denunciar «calúmnies» i el PP va destacar que el que ha dit Belarra «no pot quedar sense que passi res», segons Efe.

A l’altre extrem, Unides Podem considera que és el Tribunal Suprem qui ha vulnerat la separació de poders i va demanar al jutge Manuel Marchena que si vol fer política «es tregui la toga i es presenti a unes eleccions». Els morats acusen el PSOE i Batet d’haver-se plegat a un «xantatge».

El seu portaveu, Pablo Echenique, va denunciar que la retirada de l’acta és un «escàndol» ple a més d’«irregularitats», entre les quals inclou la carta enviada dilluns pel secretari general del Congrés, Carlos Gutiérrez, a Batet, que dóna suport a la retirada de l’escó i contradiu un informe dels lletrats que la setmana passada rebutjava la inhabilitació.

«Atac a la separació de poders»

Des d’ERC van denunciar una judicialització ja viscuda a Catalunya. Fonts d’aquest grup van assenyalar que és «lamentable» i «un atac a la separació de poders» la retirada de l’acta per part de Batet, que no els sorprèn perquè creuen que «el PSOE ha estat i encara és còmplice de la repressió» que pateixen els independentistes.

Joan Baldoví (Compromís) va demanar que Batet reconsideri la inhabilitació i va dir sentir-se «dolgut» i «més vulnerable», alhora que es va mostrar perplex pel criteri dispar dels lletrats i va acusar el PSOE de plegar-se a la pressió de «les dretes».