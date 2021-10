El Tribunal Constitucional de Bèlgica decideix dijous sobre la constitucionalitat de la llei d'injúries a la corona al país arran del cas per l'extradició del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc. Després que un tribunal de primera instància belga rebutgés la seva entrega a Espanya, on va ser condemnat a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de diverses cançons, el Tribunal d'Apel·lació de Gant va preguntar al TC belga si aquesta norma és compatible amb la llibertat d'expressió i, per tant, si és vàlida per acceptar l'euroordre contra el cantant. La decisió marcarà el futur de l'extradició, però quedaran algunes fases judicials perquè es resolgui de forma definitiva.

Durant la vista judicial al TC, els advocats de Valtònyc va argumentar que la llei belga d'injúries a la corona limita la llibertat d'expressió i van aportar diverses sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre Espanya per justificar-ho. En canvi, els representants del govern belga van defensar la normativa, del 1847, que castiga amb fins a 3 anys de presó aquells que insultin el rei. Segons els experts, la llei fins ara estava de facto oblidada perquè pràcticament no es porta ningú als tribunals per aquest delicte a Bèlgica.

El cas Valtònyc

Fa més de tres anys que Espanya reclama a Bèlgica l'extradició del raper mallorquí. Després que un tribunal de primera instància rebutgés l'euroordre contra el cantant el setembre del 2018, el Tribunal d'Apel·lació de Gant està estudiant la petició d'entrega. Primer va preguntar al Tribunal de Justícia de la UE si podia acceptar l'extradició per la via ràpida pel delicte d'enaltiment del terrorisme com demanaven les autoritats espanyoles. Luxemburg va dir que no i el tribunal de Gant analitza ara si el pot entregar pels altres delictes: injúries a la corona i amenaces. En concret, el Tribunal d'Apel·lació de Gant explora si aquests delictes tenen un equivalent a la legislació belga, un requisit per poder aprovar l'euroordre. Com té dubtes sobre la llei d'injúries a la corona, fa un any va preguntar al Tribunal Constitucional sobre la seva legalitat. Independentment del que digui el TC, la decisió sobre l'extradició està en mans del Tribunal d'Apel·lació de Gant i, de fet, encara pot ser recorreguda en última instància al Tribunal de Cassació de Bèlgica.