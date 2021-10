El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha fet un pas més en la seva batalla judicial contra Polònia. El vicepresident Lars Bay Larsen va emetre ahir una interlocutòria en què condemna el país a pagar una multa diària d’un milió d’euros per no haver suspès l’aplicació d’algunes disposicions nacionals sobre la sala disciplinària dels jutges. Segons sosté el TJUE, suspendre les disposicions i complir amb la sentència del 14 de juliol passat «és necessari per evitar un dany greu i irreparable a l’ordre jurídic de la UE i als valors en què es basa la Unió, particularment l’Estat de dret».

La sanció, que s’aplicarà fins que el Govern polonès compleixi les disposicions de la sentència, respon a la petició cursada el 7 de setembre passat per la Comissió Europea que va decidir recórrer de nou a la més alta instància judicial europea, després de constatar l’incompliment per part de Varsòvia de les mesures cautelars imposades a mitjans de juliol. En aquella ocasió, els jutges europeus van dictaminar que el nou règim disciplinari al qual estan subjectes els jutges del Tribunal Suprem polonès (Gad Najwyzszy) i els jutges ordinaris, que va entrar en vigor al febrer del 2019, no és conforme amb el dret europeu. En primer lloc, perquè els jutges nacionals polonesos s’exposen a un procediment sancionador per haver decidit plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE, cosa que atempta contra el seu dret o la seva obligació de qüestionar la cort polonesa.

«Dubtes legítims»

«No ofereix les garanties d’imparcialitat i independència» perquè «no és immune a les influències directes o indirectes del poder legislatiu i l’executiu polonès», conclou la sentència, que apunta concretament al fet que el procés de nomenament dels jutges de la Cort Suprema, inclosos els de la sala disciplinària, estigui determinat per un organisme, el Consell Nacional de la Magistratura, reorganitzat per l’executiu i legislatiu polonesos i la independència del qual podria «generar dubtes legítims».

La sentència també va dictaminar que el règim disciplinari permet tipificar com a falta disciplinària el contingut de les decisions judicials adoptades per jutges de la jurisdicció ordinària, cosa que segons el TJUE podria utilitzar-se per exercir un control polític sobre les decisions judicials o per exercir pressió sobre els jutges per tal d’influir en les seves decisions i soscavar la independència dels tribunals. A més, els jutges europeus van considerar que Polònia no ha garantit que els casos disciplinaris incoats contra els jutges dels tribunals ordinaris s’examinin en un termini raonable i no ha garantit el respecte dels drets de defensa dels jutges acusats, soscavant així la seva independència.

Segons l’ordre, dels documents dipositats davant el Tribunal de Justícia «no es desprèn que les mesures adoptades per Polònia siguin suficients per garantir l’execució de les mesures provisionals en qüestió». A més, Larsen va recordar que un Estat membre «no pot invocar disposicions, pràctiques o situacions imperants en el seu ordenament jurídic intern per justificar l’incompliment de les obligacions derivades de la legislació de la UE i que aquestes obligacions són vinculants per a totes les seves autoritats, inclosos els tribunals».

És la segona multa que el TJUE imposa a Polònia des del començament del curs escolar. A finals del setembre passat la cort ja va imposar una multa diària de 500.000 euros fins que les autoritats tanquin una mina de carbó que es troba limítrof amb la frontera de la República txeca i a la qual el Govern va estendre el permís d’activitat fins el 2026.