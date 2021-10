«Un avió que vola i que pugui deixar caure… Avui és molt fiable la tecnologia, és veritat que ha d’anar a una altura raonable i arribar i deixar caure… Blooom!». Amb aquestes paraules, el president del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, va proposar ahir, en una tertúlia a Radio Faycán una nova opció per canalitzar la lava del volcà: disparar bombes cap al con per obrir noves boques. Tot i que ell mateix no va trigar a advertir que la seva pròpia proposta podria ser un «disbarat», les seves paraules no anaven tan desencaminades, ja que hi ha experiències prèvies en què s’ha intentat aplacar la ira del volcà a base de bombes. Això sí, sempre amb resultats molt poc fiables i amb una eficàcia que sovint depenia del fet que el mateix volcà deixés d’emetre lava.

La desolació que provoca una erupció volcànica sovint condueix les forces de seguretat a prendre mesures desesperades per aturar les desgràcies associades. Han estat moltes les fórmules proposades per canalitzar la lava a diferents llocs del món. A llocs com Sicília, Hawaii o Islàndia s’han realitzat excavacions al terreny, intents de refredar les colades amb aigua gelada, construccions faraòniques de barreres artificials amb roca i cendra o formigó i, fins i tot, bombardejos directes a les colades.

La idea d’obrir foc per aplacar la devastació del volcà Mauna Kea va sorgir el 1935. La teoria es basava en destruir els tubs volcànics per aconseguir que el fluid es desplacés a una menor velocitat. A la pràctica, encara que les bombes van crear diversos cràters, aviat es van omplir de lava novament.