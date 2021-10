El Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment la repetició del judici a Arnaldo Otegi per l’anomenat cas Bateragune, que investigava l’intent de refundació de la il·legalitzada Batasuna. El judici, que va condemnar Otegi i quatre dirigents abertzales més a penes de fins a sis anys i mig de presó per pertinença a ETA, va ser anul·lat pel Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg per manca d’imparcialitat de la magistrada de l’Audiència Nacional Ángela Murillo, i poc després el Tribunal Suprem va ordenar repetir-lo. Otegi i la resta dels condemnats van presentar un recurs contra la decisió del Tribunal Suprem amb la petició de la mesura cautelar que no se celebrés el judici fins que es resolgués l’esmentat recurs.