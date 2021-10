Després de diverses setmanes de creuament de declaracions, França ha passat a l’acció. El Ministeri del Mar francès va anunciar a la matinada d’ahir mesures sancionadores contra dos vaixells pesquers britànics. Un va rebre una multa per «dificultar un control» i l’altre, que «no apareixia a la llista de llicències donades al Regne Unit», va ser obligat a canviar de ruta i el van portar fins al port de Le Havre (nord-oest del territori francès), on seguia retingut ahir a la nit.

Aquestes són les primeres accions de represàlia adoptades per l’Administració francesa contra vaixells pesquers del Regne Unit, acusat de no respectar l’acord del Brexit en aquesta matèria, cosa que les autoritats britàniques neguen. De fet, l’executiu d’Emmanuel Macron ja havia advertit dimecres al migdia que «prohibiria el desembarcament de productes del mar britànics» si Londres no canviava la seva postura.

En concret, va amenaçar amb «una prohibició del desembarcament de pesquers britànics» als sis principals ports francesos de la costa atlàntica, amb un «reforç dels controls duaners i sanitaris» dels vaixells i amb controls més restrictius dels camions procedents o amb destinació al Regne Unit.

Les mesures entrarien en vigor el proper 2 de novembre. L’executiu britànic va reaccionar a aquestes accions «injustificades» anunciant ahir a la tarda que convocaria l’ambaixadora francesa.

París ha acusat en les últimes setmanes Londres d’incomplir els acords signats l’any passat. Li retreu que no concedís als pescadors francesos les llicències fixades pel pacte comercial post-Brexit, el capítol del qual sobre la pesca va ser un dels més difícils d’acordar. Les autoritats britàniques van anunciar a finals de setembre que havien atorgat 12 llicències de pesca, de les 47 demanades per França, a pesquers gals de menys de 12 metres. L’illa de Jersey, una dependència de la corona britànica però amb govern autònom, va rebutjar 75 llicències pesqueres a embarcacions franceses. Les mesures van esgotar la paciència de les autoritats franceses.

«Ara hem de parlar el llenguatge de la força, ja que em temo que, per desgràcia, el Govern britànic només entén les coses així», va assegurar el ministre francès d’Afers Europeus, Clément Beaune, sobre les mesures del seu país. Segons l’acord post-Brexit, els pescadors europeus poden accedir a les aigües britàniques si demostren que ja explotaven aquests recursos en el passat. En el cas de les embarcacions petites, sense sistemes de geolocalització, és més difícil aportar proves. Segons les autoritats gal·les, Londres se n’aprofita amb mala fe.