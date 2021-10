L’Audiència Nacional ha donat per provat que el PP va pagar més d’un milió d’euros en B per remodelar la seva seu al centre de Madrid, al mateix temps que el seu extresorer Luis Bárcenas ha estat condemnat a dos anys de presó per abonar aquests fons «al marge de la facturació i la comptabilitat oficial i no declarats a la Hisenda pública». La sentència, feta pública ahir, també atribueix a la formació conservadora la responsabilitat civil subsidiària per 123.669 euros, en relació amb l’impost de societats del 2007 de l’empresa Unifica, encarregada de les obres.

En concret, la Sala considera Bárcenas cooperador necessari d’un delicte continuat de falsedat comptable en concurs amb un delicte contra la Hisenda Pública relatiu a l’impost de societats de 2007 de l’empresa que va fer les obres en concurs amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particulars. Per això, li imposa una multa d’1,2 milions. A l’arquitecte Gonzalo Urquijo i a la seva sòcia Belén García l’Audiència Nacional els condemna a dos anys i 9 mesos de presó i multa de 2,6 milions d’euros com a autors del mateix delicte.

Cristóbal Páez, absolt

La Sala absol els altres dos acusats en aquest procediment, el que va ser gerent del PP Cristóbal Páez i l’empleada d’Unifica Laura Montero. A Bárcenas, Urquijo i García també els absolen de la resta dels delictes dels quals estaven acusats, com associació il·lícita, delicte electoral, tràfic d’influències, blanqueig de capitals o falsedat documental.

A l’extresorer del PP el tribunal li aplica l’atenuant de confessió en haver quedat acreditada la seva «col·laboració real, activa i eficaç» per aclarir els fets i els seus autors, si bé, apunta, van ser els escorcolls practicats a la seu del PP i d’Unifica els que van aportar les dades decisives per a la investigació. A l’extresorer del PP també se li aplica l’atenuant de reparació del dany, però no dilacions indegudes en la tramitació del procediment.

La sentència, la ponent de la qual ha estat la magistrada María Fernanda García Pérez, relata que el 2005 el PP va decidir emprendre la remodelació de l’edifici que acollia la seu central, per a la qual cosa es va contractar l’empresa d’arquitectura Unifica. La gestió de les obres va ser assumida pel mateix Bárcenas i afectava diverses plantes, soterranis, garatges i altres dependències, uns treballs que es van executar entre el 2005 i el 2010.

Emetien diversos pressupostos

La decisió descriu que per fer aquests pagaments en B «s’emetien un o diversos pressupostos per a les obres de cada planta i, un cop acabada l’obra, s’elaborava la certificació final l’import de la qual constituïa la base imposable de la factura que recollia les reformes. De forma paral·lela a aquesta dinàmica, Bárcenas i Urquijo van convenir que una part dels pagaments corresponents a les obres esmentades serien abonats en negre, «pactant-se l’aplicació d’un descompte per part d’Unifica d’entre un 7 i un 8% de l’import dels treballs abonats amb aquests fons, amb el consegüent estalvi tant per al PP com per a Unifica en el compliment de les seves obligacions fiscals».

D’aquesta manera, afegeix la sentència, a la comptabilitat oficial del PP remesa al Tribunal de Comptes van aparèixer únicament les quantitats corresponents a les factures emeses per Unifica des de l’any 2005 al 2011, «ocultant-se del control i la fiscalització del Tribunal de Comptes la totalitat dels pagaments no facturats efectuats per les diverses obres de remodelació al marge de la facturació i la comptabilització oficial i amb fons en metàl·lic que van ser satisfets» a Unifica a través del seu responsable, Gonzalo Urquijo.

La Sala conclou que per portar a efecte el pagament i el cobrament de les quantitats pactades per deixar constància documental tant del valor real d’execució de les obres per al seu control intern -pel PP i per Unifica- com del menor import de les mateixes pel pagament en diner negre, els responsables de l’empresa d’arquitectura van elaborar documents, com ara certificacions d’obres, factures i rebuts de pagament, en què es van ometre o fer constar dades que no es corresponien amb la realitat dels fets.