Les restriccions als moviments i el xoc econòmic per la pandèmia de COVID-19 van provocar un descens notable, de més del 30%, en les arribades d’immigrants als països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) el 2020, que es van quedar en 3,7 milions, el nivell més baix des del 2003.

L’enfonsament va ser particularment pronunciat als EUA, principal receptor de migrants, ja que amb un descens del 44% respecte el 2019, amb 576.000 arribades en total, es van quedar en la xifra més baixa del segle XXI, explica l’OCDE en el seu informe anual sobre migracions presentat ahir.

També van ser importants les reculades que es van experimentar a altres països que van rebre en els últims anys molts estrangers, en particular Espanya (-38%, 209.200 arribades), Canadà (-46%, 184.600) i Itàlia (-35%, 124.300). La caiguda va ser més moderada a Alemanya (-26%, 458.600) i al Regne Unit (-30%, 243.600) malgrat el Brexit, així com a França (-21%, 229.700).

Mèxic es va distingir per ser l’únic país de l’OCDE que va rebre més migrants el 2020 (54.200) que el 2019, en concret un 40% més, encara que la xifra està relacionada amb l’acolliment humanitari de desenes de milers de persones procedents essencialment de Centreamèrica que van veure frustrat el seu objectiu d’arribar als EUA.

Pel que fa als altres dos membres llatinoamericans del conegut com el «club dels països desenvolupats», a Colòmbia les entrades van patir una caiguda del 56%, amb 91.100 persones arribades, i a Xile del 39%, amb 154.600. Es dóna la circumstància que entre el 2010 i el 2019 Xile havia tingut uns fluxos molt importants en termes proporcionals, de manera que el percentatge de població nascuda a l’estranger va passar en aquest període del 2 al 8%.

El 2020 hi havia a l’OCDE 136 milions de persones que havien nascut a un altre país, xifra que representava un increment anual mitjà del 3% des del 2015.

L’agrupament familiar va ser una de les formes de migració que es van veure més afectades per la pandèmia, amb una contracció el 2020 que s’estima en un 35%. També va ser molt significatiu el descens en els moviments de treballadors temporers a països com els Estats Units (37%), Austràlia (37%), Canadà (43%), Japó (65%) i Corea del Sud (57%). La caiguda per a feines de vacances va arribar al 59%.