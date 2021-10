La derogació de la «llei mordassa» comença a agafar velocitat. Després de mesos embussada al Congrés, PSOE i Unides Podem han decidit reactivar la tramitació parlamentària per tombar alguns dels aspectes de la llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana que va aprovar el PP el 2015. El compromís dels dos partits per deixar de prorrogar el termini per incloure-hi esmenes ha arribat acompanyat d’«un principi d’acord» per blindar el dret de reunió i permetre la gravació d’agents de policia, segons van explicar fonts del partit morat. Socialistes i morats es van presentar a les eleccions de 2019 amb el clar compromís de derogar la llei mordassa. Tot i això, aquests dos anys han anat dilatant el procés, però en una reunió ahir van arribar a «un principi d’acord» perquè es garanteixi la protecció del dret fonamental a la reunió pacífica sense que en cap cas «l’absència de comunicació prèvia» n’impedeixi l’exercici.