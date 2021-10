Pedro Sánchez complirà la seva promesa de derogar la reforma laboral. Almenys així ho va donar a entendre ahir. El president del Govern va afirmar que va assumir aquest compromís en l’acord d’investidura que va establir amb diverses forces parlamentàries, en el pacte del Govern de coalició amb Unides Podem i també davant la Unió Europea en enviar les reformes plantejades per l’executiu. Això sí, en cap moment no va utilitzar la paraula «derogar». Es va mantenir en aquest ambigu terme de «modernitzar» les normes laborals. Sigui com sigui i després de la crisi oberta al Govern de coalició, el que sí que va demanar és «coordinació».

Vint-i-quatre hores després que PSOE i Unides Podem tanquessin la primera crisi de pes de l’era Sánchez-Yolanda Díaz amb un acord sobre com encarar el desmuntatge de la norma del PP (a nivell metodològic i de debat de continguts), el cap de l’executiu va destacar que el «Govern compleix els seus compromisos». I la reforma laboral n’és un. El 2019, Sánchez així ho va acordar amb els partits que van avalar la seva investidura. «Derogarem la reforma laboral», va incloure al document programàtic que va signar amb Pablo Iglesias fa gairebé dos anys. Finalment, el desembre del 2020 l’executiu va remetre a Brussel·les el component 23, un paquet de mesures que incloïa la reforma del mercat laboral.

«Som un Govern que compleix, que complirà amb els seus compromisos d’investidura, de coalició i davant de Brussel·les», va sentenciar després de la cimera bilateral hispano-portuguesa celebrada a Trujillo. Tot i això, Sánchez va evitar pronunciar la paraula «derogació», com està fent en les últimes setmanes, per parlar de «modernitzar» les normes laborals.

Crisi tancada

El líder dels socialistes no va fer referència a la bretxa que es va obrir al si de la coalició fa una setmana per la reforma laboral. La crisi es va tancar dimecres amb un acord pel qual la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, accepta que el Ministeri d’Economia i el de Seguretat Social estiguin presents a la taula de diàleg amb els agents socials. A canvi, la líder d’Unides Podem es reunirà dimarts que ve amb Sánchez i la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a més d’altres ministres, per aclarir quina és la postura dels socialistes respecte la reforma laboral, com demanava en els últims dies.

«L’únic que puc dir és que el Govern el que vol és la coordinació, el màxim diàleg i el màxim consens», va sentenciar el cap de l’executiu.