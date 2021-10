Amb les xifres de contagis de coronavirus de nou a l’alça i els nivells de vacunació tan dispars, la Unió Europea (UE) busca aquest cap de setmana en la cimera de líders del G-20, que se celebra a Roma, el compromís d’arribar al 70% de la població mundial vacunada per a mitjans del 2022. «És un objectiu ambiciós al qual donem suport plenament», va afirmar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que demanarà a la resta d’economies més avançades del planeta suport també perquè els països en desenvolupament impulsin la seva pròpia capacitat per produir vacunes a mitjà termini i es beneficiïn de la tecnologia ARN missatger.

«Europa està invertint més de 1.000 milions a l’Àfrica. El nostre objectiu comú és portar la tecnologia de l’ARN missatger al continent africà perquè s’hi produeixi», va explicar en vigílies d’una cimera que també posarà el focus en la recuperació econòmica i en la lluita contra el canvi climàtic. Tot i que va admetre que no és un objectiu realitzable a curt termini, l’exministra de Defensa alemanya va recordar que la UE avala l’objectiu que els països africans siguin més independents en la producció de les seves vacunes. A títol d’exemple, de totes les injeccions administrades a l’Àfrica, només l’1% es fabrica en aquest continent i el 99% restant s’importa de països tercers.

L’objectiu és que el 60% de les que s’administrin el 2040 siguin produïdes localment, una cosa «viable», segons Brussel·les. Fins aleshores, la UE continuarà exportant totes les vacunes que pugui. Segons els contractes tancats per la Unió, el 2022 es fabricaran a Europa 3.500 milions de dosis i la majoria, com fins ara, seran per a exportar. A més, els Vint-i-set enviaran un total de 500 milions de dosis fins a mitjans del proper any a tercers països a través de donacions.

Un altre dels elements que posarà sobre la taula la UE és la necessitat d’enfortir l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la preparació davant de futures pandèmies. Per això, creu necessari allunyar-se de «respostes ad hoc» i apostar per altres «més estructurals i permanents», cosa que requereix un finançament adequat per reforçar la capacitat de la sanitat. «He d’admetre que encara no ho hem aconseguit en les negociacions del G-20. Hi ha diferents opinions sobre com aconseguir-ho, però espero que arribem a acords perquè tenim l’experiència de la pandèmia», va explicar.

La cimera COP26

La reunió de les economies més potents del planeta se celebra en vigílies de la cimera climàtica COP26 que començarà la setmana que ve a Glasgow (Escòcia) i que revisarà els compromisos que van ser assumits l’any 2015 a l’Acord de París.