La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar ahir la seva decisió de presentar-se a presidir el PP de Madrid quan es convoqui el congrés, sobre el qual va assegurar que «és bo que se celebri aviat, espero que es celebri com més aviat millor». A més, la presidenta de la Comunitat de Madrid va assegurar davant la Junta Directiva Regional que demanarà «humilment» el suport de tots. En arribar a la seu de Gènova dues hores abans, havia reiterat davant els mitjans que els estatuts marquen els temps de la celebració dels congressos, deixant clar que ja estan fora de termini, però va intentar fer-ho en un to amable i assenyalant que no arribava a la reunió del PP de Madrid per pressionar ningú.