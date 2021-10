Els presidents dels EUA, Joe Biden, i França, Emmanuel Macron, van confirmar ahir la seva reconciliació a Roma, on es van reunir per primera vegada després de «la crisi dels submarins», que va deteriorar seriosament les relacions bilaterals i transatlàntiques el setembre passat, i on el mandatari nord-americà va reconèixer la «poca traça» de Washington en el desacord. Biden i Macron van comparèixer somrients i cordials davant els mitjans de comunicació abans del començament de la reunió a l’Ambaixada de França davant la Santa Seu i van voler deixar clar que la crisi sorgida per la venda de submarins nuclears a Austràlia -que va provocar la pèrdua d’un contracte multimilionari per a França- havia quedat superada. «Volem reforçar l’associació estratègica entre la UE i l’OTAN», va explicar el mandatari francès, que també va mostrar el seu desig de cooperar en la seguretat indopacífica.