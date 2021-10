El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha tallat d’arrel l’intent del primogènit de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol de personar-se com a perjudicat en el cas Tàndem, en què s’investiguen les clavegueres policials i el principal imputat del qual és l’excomissari José Manuel Villarejo. En una interlocutòria, el magistrat nega la condició de perjudicat a Jordi Pujol Ferrusola en descartar que la investigació que va donar origen al cas Pujol tingués com a origen motius policials aliens a la persecució de delictes. Pujol Ferrusola ha apel·lat a l’«Operació Catalunya» per sol·licitar la personació i ha basat en ella la seva defensa en la causa en què s’investiga la seva família per corrupció.

El magistrat justifica la seva tardança a contestar la sol·licitud de personació -que es va intentar per primera vegada al febrer de l’any passat- en què va requerir un informe a la Unitat d’Afers Interns perquè «que fes les comprovacions oportunes en referència» a la petició. En ell s’informa de «la localització de nombroses evidències que relacionen l’investigat José Manuel Villarejo amb la captació d’informació d’interès policial en relació amb possibles casos de corrupció vinculats amb la família Pujol».