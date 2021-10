La reina Isabel II cancel·larà els seus actes oficials durant «almenys les dues properes setmanes» per poder descansar, seguint el consell dels metges, va informar ahir el Palau de Buckingham en un comunicat. Durant aquest temps, la monarca, que va estar ingressada una nit la setmana passada per ser sotmesa a «exàmens preliminars», es dedicarà exclusivament a «tasques lleugeres d’oficina», incloses algunes audiències virtuals, però no participarà presencialment en actes oficials. Fonts del Palau de Buckihngham van explicar que la monarca, que el 12 d’octubre passat va ser vista per primera vegada amb un bastó en un acte públic, manté un «bon ànim» i el consell mèdic es percep com «una precaució assenyada».