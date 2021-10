Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest divendres a la nit dos joves de 19 i 20 anys i veïns Barcelona i Manresa respectivament per un apunyalament en un domicili de la capital del Bages. La policia catalana va ser alertada d’una baralla en un habitatge del carrer Sobrerroca a les 11 de la nit i en arribar al lloc hi van trobar una persona ferida de gravetat amb una arma blanca. La víctima va haver de ser traslladada a l’hospital i els Mossos i la Policia Local van posar en marxa un operatiu conjunt que va permetre localitzar i detenir en 25 minuts dos nois per un presumpte delicte de lesions. Els arrestats són de nacionalitat marroquina i tenen nombrosos antecedents.

Per altra banda, els Mossos d’Esquadra busquen l’autor d’un apunyalament la matinada d’aquest dissabte a Vic. Segons fonts de la policia catalana, els fets van passar a dos quarts de la cinc de la matinada en el pàrquing d’una discoteca a la carretera de Gurb, on un home va resultar ferit d’arma blanca.