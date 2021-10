El Ministeri de l’Interior ha renunciat finalment al fet que la nova normativa de la Guàrdia Civil sobre uniformitat prohibeixi que els agents llueixin tatuatges al capdavant, coll i mans. La decisió s’adopta malgrat comptar amb l’aval del Consell d’Estat, que veia «prudent» donar un any per a eliminar-los en considerar necessari resguardar el servei que es presta al ciutadà. Segons fonts d’Interior, la decisió de retirar la prohibició l’ha ordenat el ministre Fernando Grande-Marlaska després d’avaluar-se el número «tan limitat» d’agents als quals l’afectaria l’entrada en vigor d’una mesura que havia aixecat algunes crítiques internes entre associacions representatives de la Guàrdia Civil.

La intervenció de Grande-Marlaska per retirar la prohibició de lluir tatuatges en zones visibles s’adopta malgrat que amb data d’1 d’octubre el Consell d’Estat va donar el vist-i-plau al text del Reial decret d’uniformitat de la Guàrdia Civil, pas previ a la seva aprovació definitiva per part del Govern. La crítica principal al text es va centrar en una disposició que donava un termini d’un any per eliminar els tatuatges al capdavant, coll i mans, d’aquí ve que el Consell d’Estat -malgrat considerar el temps «prudent i ampli»- recomanés un text alternatiu, de manera que s’aconseguís «sortejar qualsevol gènere de dubte sobre l’aplicabilitat de la nova ordenació». En el seu dictamen, el Consell d’Estat subratllava que les comeses dels guàrdies civils com a agents d’autoritat «resulten contraris a exhibir tatuatges en determinades zones de primera visibilitat (cara, coll, mans), la qual cosa pot afectar negativament la imatge de la Guàrdia Civil». «Pot semblar estrany i fins i tot indecorós als ciutadans, a més de contraproduent per l’acompliment de determinats serveis de recerca», sostenia la resolució que incloïa un vot particular.

En qualsevol cas, la norma prohibeix, de manera general, qualsevol tipus de tatuatge contrari als valors constitucionals o que posin en qüestió la neutralitat política i sindical de la Guàrdia Civil. L’associació professional AUGC va plantejar davant el Consell d’Estat la seva queixa pel termini d’un any per a eliminar aquelles inscripcions visibles en coll, mans i braços.

En el seu tràmit, el Ministeri de Defensa es va mostrar disconforme amb alguns aspectes de la norma, però el Consell d’Estat va resoldre que es tractava d’una «proposta» de tots dos ministeris -Interior i Defensa- amb l’objectiu de preservar que l’«aspecte extern del guàrdia civil no indueixi a error, desconcert o confusió quant a la condició de l’agent actuant». «No s’aprecia que pugui trobar-se una vulneració de drets fonamentals», afegia el Consell d’Estat davant la queixa elevada per AUGC. Les citades fonts d’Interior han defensat la necessitat de regular per Reial decret l’ús d’uniformitat, agraint la labor de la Direcció General de la Guàrdia Civil i de les associacions professionals, ja que entenen que, pel que fa a tatuatges, l’important és regular el seu ús sempre que es respectin els valors constitucionals.