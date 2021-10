La xarxa de vigilància volcànica de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) va localitzar la nit del divendres al dissabte a l’illa de la Palma un total de 42 sismes associats a l’erupció del volcà de Cumbre Vieja, una dotzena d’ells de magnituds superiors a 3 (mbLg). I a les 07.24 hores es va produir un terratrèmol de magnitud 5, el major registrat des que es va iniciar la crisi volcànica. Localitzat al sud-oest del municipi de Villa de Mazo, amb epicentre a 35 km de profunditat, es va notar amb intensitat a totes les illes de la província.

Així mateix, destaca un altre sisme, ocorregut a les 04.36 hores de la matinada, de magnitud 4,1 mbLg, amb epicentre a 37 km de profunditat i de nou al sud-oest de Mazo, amb una intensitat d’III-IV en l’escala EMS. En total durant el divendres es van localitzar 186 sismes, el major de 3,7 mbLg ocorregut al sud-oest del municipi de Villa de Mazo a les 09.38 hores. Amb intensitat IV EMS i una profunditat de 10 km, aquest tremolor va arribar a ser sentit a la Corunya i Lugo, segons dades de l’IGN.

Sense signes d’aturar-se

Després de més de quaranta dies des de la seva erupció, el volcà de la Palma manté la seva incessant activitat, encara que presenta un perfil d’estabilitat en els seus paràmetres de sismicitat i emissions que, no obstant això, no apunten de moment a què sigui pròxima la fi de l’erupció. Aquesta «no dona senyals de canvi» ara com ara, segons la responsable de la xarxa de Vigilància Volcànica de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), Carmen López, que no veu cap signe que ens porti cap a l’esgotament del volcà.

La sismicitat és intensa, amb bastants sismes sentits i sobretot a profunditats de més de 20 quilòmetres, i altres a entre 10 i 15 quilòmetres. El que també és clar és que aquest és el volcà més devastador dels que han sorgit en els últims cinc segles a la Palma per la superfície que ha cobert, més de 900 hectàrees, i s’estima que ha emès entre 50 i 100 milions de metres cúbics de piroclasts i lava.

A més de l’afecció econòmica, el volcà suposa un repte per a allotjar als gairebé 7.000 evacuats, dels quals 454 estan en hotels provisionalment. El Govern de Canàries preveu que a finals d’any o començaments de 2022 totes les famílies de la Palma estiguin instal·lades en els 123 habitatges que adquirirà l’Executiu o en els habitatges prefabricats que s’instal·laran. Les primeres famílies començaran a finals de setmana que ve a deixar els hotels per traslladar-se als 18 primers habitatges, els tràmits administratius dels quals per a la seva adquisició definitiva ja es troben en les seves fases finals.

Les ajudes per als afectats ja estan en marxa i s’estan alleugerint terminis perquè es facin efectives en el mínim temps possible, ha insistit el president de Canàries, Ángel Víctor Torres.