El barri Entre Ríos del Lardero, a La Rioja, va retre ahir un multitudinari homenatge en record a l’Álex, el nen de 9 anys assassinat dijous, en una concentració en què un dels seus familiars va denunciar que aquest crim «es podia haver evitat» pels antecedents de l’autor. A l’acte, celebrat al parc on va desaparèixer el nen i al qual van assistir diversos milers de persones, hi va acudir Gonzalo Martín, l’oncle avi de l’Álex, que va expressar l’«agraïment etern» de la família pel suport ciutadà.

L’home de 54 anys detingut per la mort del nen, que estava en llibertat condicional des del 2020, va passar abans d’ahir a disposició del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Logronyo, el titular del qual va decretar la presó provisional comunicada sense fiança i va ser traslladat al centre penitenciari de la ciutat com a presumpte autor de l’homicidi.

L’arrestat, de nacionalitat espanyola i veí de Lardero, complia l’agost del 2023 una condemna per l’assassinat i agressió sexual a una jove agent immobiliària, ocorregut a Logronyo el 1998, per la qual cosa va ser sentenciat a 20 i 10 anys de presó, respectivament. El 1993 va ser condemnat a 7 anys de presó per una altra agressió sexual, que va quedar extingida el maig del 1997. «No es pot deixar al carrer un assassí després de matar una agent immobiliària i violar una nena de 13 anys. Hauria d’estar a la presó tota la vida», va destacar l’oncle avi de l’Ále, durant un acte en què molts nens van dipositar clavells blancs, peluixos i dibuixos al costat dels gronxadors del parc.

Durant el congrés regional del PSOE a La Rioja, el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, es va referir al succés com «una tragèdia que ens toca tots, tota persona que tingui un sentit d’humanitat mínim». Després de les paraules de la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, que li exigia «responsabilitats» pel tercer grau de l’arrestat, va dir que les institucions implicades (Institucions Penitenciàries, Fiscalia i jutge de vigilància penitenciària) s’havien basat «en el principi de legalitat».