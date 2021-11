Els països del G-20 van arribar ahir a un acord per limitar l’escalfament global a 1,5 graus centígrads, segons van confirmar a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fonts oficials de les delegacions reunides a la cimera de Roma. Aquest objectiu era un dels més difícils d’assolir per la reticència inicial de l’Índia i la Xina, dos països que -juntament amb els Estats Units i la UE- són responsables de la major part de la producció d’emissions contaminants al món.

En aquest context, les mateixes fonts també van afegir que es va arribar a un acord perquè es destinin 100.000 milions d’euros a països en vies de desenvolupament amb l’objectiu que assoleixin els objectius de l’Acord de París, signat el 2016 i que va ser el primer gran compromís de la comunitat internacional per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

A més, els països del G-20 es van comprometre a emprendre noves iniciatives en la mateixa direcció «en aquesta dècada». Tot i això, a l’hora de tancar aquesta edició no se sabia si els líders van assolir un acord per fixar una data per a l’eliminació del carbó de la indústria energètica.

Nit de negociacions

Després d’una nit de negociacions intenses per intentar portar a la declaració final de Roma un acord en matèria de canvi climàtic previ a la cimera del clima COP26 que va començar ahir a Glasgow, va ser possible finalment un avenç important.

Es tracta d’una qüestió difícil perquè afecta la indústria i el sistema productiu dels països, i ja el juliol passat els ministres encarregats, en una trobada a Nàpols, van fracassar en les negociacions per les discrepàncies plantejades, sobretot, per la Xina i l’Índia. L’acord establert a Roma aplana d’ara endavant els treballs de Glasgow.

El mateix príncep Carles d’Anglaterra va fer ahir una crida als líders mundials del G-20 reunits a Roma per combatre la crisi climàtica «deixant de banda les seves divergències» a la Cimera de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP26) de la ciutat britànica de Glasgow en què la major part participaran.

«Avui ha començat la COP26. És l’última oportunitat d’actuar. El repte climàtic és enorme, el futur de la Humanitat està en risc», va avisar el príncep hereu en la seva intervenció en una reunió sobre medi ambient a la cimera de líders del G-20 a Roma .

Les paraules del príncep Carles van ser precedides per les de l’amfitrió del G-20 de Roma, el primer ministre italià, Mario Draghi, que va fer una crida a actuar «ràpidament per evitar conseqüències desastroses».