El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, ha assegurat aquest dilluns que adoptarà un objectiu de neutralitat climàtica pel 2070. En un dels anuncis més destacats de la cimera per la 26a Conferència Mundial pel Clima (COP26), Modi també s'ha compromès a generar el 50% de l'energia amb renovables el 2030. L'Índia és el quart major emissor de gasos contaminants després de la Xina, els Estats Units i la Unió Europea que, en canvi, no han aportat cap gran nou compromís a la trobada. El president dels EUA, Joe Biden, ha instat els altres líders a sumar-se a la transició verda i ha reafirmat el seu compromís per reduir un 50% les emissions el 2030 respecte al 2005 i assolir la neutralitat climàtica almenys el 2050.

«Demostrarem al món que els Estats Units no només han tornat a la taula, sinó que liderarem amb el poder de l'exemple», ha dit Biden en la seva intervenció a la COP26 de Glasgow. L'anterior administració de Donald Trump va sortir de l'Acord de París del 2015 i ara Biden intenta impulsar una agenda verda al país. El president xinès Xi Jinping, no ha participat en la COP26 i s'ha limitat a enviar un comunicat per escrit on reclama als països desenvolupats més suport per afrontar el canvi climàtic. La Xina va assegurar la setmana passada que les seves emissions tocaran sostre el 2030 i que després les retallarà dràsticament per arribar a la neutralitat climàtica el 2060.

Impost al CO₂

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha proposat a la resta de països un impost al CO₂. «Posem un preu al carboni, la natura no pot pagar el preu», ha dit a la COP26. La Unió Europea s'ha compromès a retallar un 55% les emissions el 2030 respecte al 1990 i a assolir la neutralitat climàtica el 2050. A més, pretén generar el 40% de l'energia amb renovables pel 2030.