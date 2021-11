Un jove de 17 anys va ingressar en estat greu a l’Hospital Puerta de Hierro de Madrid per un traumatisme cranioencefàlic després d’una baralla registrada a la festa que se celebrava en un xalet de la Urbanització El Golf de Las Rozas. Com a conseqüència d’aquesta baralla, els agents de la Guàrdia Civil van detenir quatre persones, segons les primeres indagacions. Cap a dos quarts de dues de la matinada d’ahir, els serveis d’emergència van rebre diverses trucades per una baralla en un xalet del carrer Cabo Peñas 17, al municipi de Las Rozas. Fins al lloc dels fets van anar-hi la Guàrdia Civil, la Policia Local i una UVI mòbil del SUMMA, serveis que es van trobar amb un jove de 17 anys inconscient amb un traumatisme cranioencefàlic sever.