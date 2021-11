Alok Sharma, president de la COP26 que va començar ahir a Glasgow (Escòcia), va anticipar que aquesta cimera del clima serà en molts aspectes «més difícil» que la reunió de París de 2015. En la inauguració de la conferència, Sharma va afirmar que aquesta cita és l’«última gran esperança» per conservar l’objectiu de mantenir l’escalfament global en 1,5 graus per sobre dels nivells preindustrials. «El nostre estimat planeta està canviant a pitjor», va admetre a l’inici de la trobada que se celebra fins al 12 de novembre, però alhora va destacar que la humanitat sap què ha de fer per evitar-ho. En aquest sentit, es va mostrar esperançat que les negociacions que es van obrir ahir, abans que 120 líders mundials es trobin avui a Glasgow per donar l’impuls polític a les converses, puguin resoldre els problemes pendents i tancar-se amb un acord, informa Efe.

«Si actuem ara i actuem junts, podem protegir el nostre estimat planeta. Així que unim-nos aquestes dues setmanes i fem que el que París va prometre ho aconsegueixi Glasgow», va assegurar l’exministre conservador del Govern britànic. En la mateixa intervenció, va recordar que la pandèmia de la COVID-19 va obligar a posposar en un any la celebració de la COP26, «però durant aquell any el canvi climàtic no se’n va anar de vacances». Sharma va al·ludir a l’últim informe de l’IPCC, que l’agost passat va confirmar que el canvi climàtic està causat «indubtablement» per l’activitat humana i va assenyalar que l’estudi, que va ser rubricat per 195 governs, ha encès les alarmes i evidència d’una forma clara que «la finestra s’està tancant».