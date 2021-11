El president del Govern, Pedro Sánchez, ha aterrat aquest dilluns 1 de novembre a Glasgow (el Regne Unit) per participar, acompanyat de la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, a la XXVI Cimera del Clima de l'ONU.

"Ja a Glasgow per a participar en la COP26. La societat reclama acció i els líders hem de respondre", ha assenyalat Sánchez en una publicació en el seu compte de Twitter, recollida per Europa Press.

Ya en Glasgow para participar en la #COP26. La sociedad reclama acción y los líderes debemos responder. Urge aumentar el nivel de ambición climática para mantener a nuestro alcance el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a solo 1,5ºC.



¡Actuemos ya! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 de noviembre de 2021

En aquest context, el president del Govern ha destacat que urgeix augmentar el nivell d'ambició climàtica per a mantenir a l'abast l'objectiu de limitar l'augment de la temperatura a només 1,5 °C. "Actuem ja!", ha sentenciat.

El president de l'Executiu intervindrà aquest dilluns en la sessió plenària de la Conferència de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Sánchez serà el primer cap de govern que intervindrà aquest dilluns en l'inici del segment d'alt nivell.

La Conferència Mundial del Clima de Glasgow ha arrencat aquest diumenge amb el seu primer ple enmig d'una crida a l'ambició, especialment als països desenvolupats, en els objectius de reducció d'emissions de CO₂ per preservar el futur de la població del planeta.

La cerimònia d'obertura oficial, retardada al voltant d'una hora, va començar amb un minut de silenci en honor a les víctimes de la pandèmia de coronavirus.

El president de la COP26 i ministre britànic per al Desenvolupament Internacional, Alok Sharma, va procedir després a subratllar la importància de la conferència per a complir amb els objectius establerts en l'Acord de París de 2015, inclosa la limitació de l'escalfament global a un màxim d’1,5 °C per sobre dels nivells de l'era anterior a la industrialització.

Per part seva, el G20, reunit aquest cap de setmana a Roma, ha arribat a un acord sobre el sostre màxim d’1,5 graus per a l'escalfament global, segons van informar aquest diumenge fonts diplomàtiques a Europa Press.

Aquest acord suposa una victòria respecte a les fallides negociacions de juliol durant la trobada dels ministres d'Energia i Medi Ambient del G20, davant l'oposició de la Xina i l'Índia.