La democràcia nord-americana, encara que imperfecta, és d’una admirable estabilitat. Dimarts següent al primer dilluns de novembre és l’Election Day. I és en aquesta data quan tenen lloc les eleccions més importants. L’any passat van ser les presidencials i aquest any toquen les municipals a més de quaranta ciutats del país, entre elles Nova York, Boston, Miami, Nova Orleans, Atlanta o Seattle.

La data de l’Election Day no és gratuïta. Va ser el 1792 quan la llei federal va permetre per primera vegada que els estats triessin electors presidencials. Novembre era el mes més convenient atès que la collita ja havia finalitzat, però el dur hivern encara no dificultava la mobilitat. Com que l’elecció era dimarts, es podia assistir a l’església diumenge i traslladar-se al col·legi electoral durant el dilluns. Dimarts era, a més, habitualment dia de mercat. Tot era absolutament coherent amb l’origen religiós de la fundació d’aquest país.

No són pocs els que avui dia qüestionen que les eleccions segueixin tenint lloc en dia laborable, atès que dificulta la participació, però en ser els Estats Units un país on la tradició pesa enormement no sembla que hagi de ser modificat. La majoria dels Estats permeten el vot anticipat, alguns estableixen per llei el dret a absentar-se de la feina durant unes hores cobrant el sou, i d’altres l’han declarat directament dia de festa.

Nova York viu avui la jornada electoral amb poques sorpreses. Tot sembla apuntar que el demòcrata i afroamericà Eric Adams, exagent de policia i president del borough de Brooklyn, substituirà a l’alcaldia Bill de Blasio. Els reptes principals que tindrà el nou alcalde són una inseguretat a l’alça, la gestió de la força policial local més important del país, el transport metropolità en fallida, un sistema de salut insuficient i l’eterna millora de l’educació com a eina d’integració social. Totes aquestes àrees han patit forts cops durant la pandèmia i viuen moments complicats.

Els projectes més innovadors anunciats per Adams són en el camp de l’educació. En primer lloc, el calendari escolar de 12 mesos, que facilitaria la vida a nombroses famílies treballadores de baixos recursos. Queda per veure com es podria finançar. En segon lloc, el desenvolupament de les escoles de primària per a nens amb capacitats superiors a la mitjana. Les conegudes com a Gifted and Talented Schools. Tot i que l’alcalde De Blasio va anunciar fa poques setmanes que posaria fi a la continuïtat del programa existent, atès que eren bàsicament famílies blanques i asiàtic-americanes les que se’n beneficiaven, sembla que Adams té intenció de reformar-lo i potenciar-lo. Sens dubte, és una gran oportunitat perquè nens talentosos amb pocs recursos accedeixin a les millors universitats del país.

En aquestes eleccions també es posa de manifest el nombre creixent de dones, i concretament dones afroamericanes que estan al capdavant de ciutats importants. Boston, Washington DC, Nova Orleans, Atlanta, Charlotte, San Francisco, Chicago i Saint Louis tenen actualment dones de color dirigint-les. A Boston l’actual alcaldessa serà substituïda per l’asiàtic-americana Michelle Wu, però entrarà al club Buffalo, la segona ciutat més poblada de l’estat de Nova York. La dona negra entra amb força en política. Cada cop són més nombroses als llocs d’alta responsabilitat. És, sens dubte, el seu gran moment.