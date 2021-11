Dues persones van morir per ferida de bala i una tercera va resultar ferida en un tiroteig ocorregut ahir al cementiri de la localitat de Torrent (València) durant la festivitat de Tots Sants. Fonts de la investigació van informar que una de les dues víctimes, de 45 anys, i el ferit, de 20 anys, pertanyen a una família d’ètnia gitana anomenada Los Bocanegra, mentre que l’altre mort, de 78 anys, era un visitant del cementiri del qual inicialment es va comunicar que havia mort a causa d’un infart, tot i que posteriorment es va comprovar que el cos també tenia un impacte de bala.

La persona que va resultar ferida de bala va ser traslladada per un Suport Vital Bàsic (SVB) a l’Hospital General de València, on està «estable i, de moment, fora de perill», segons fonts d’aquest centre. Segons les fonts, de moment no se sap qui és l’autor o autors del tiroteig, i la Policia Nacional ha obert una investigació.

Tant la policia local com la nacional mantenen un estret dispositiu de vigilància al barri on viu la família Bocanegra en prevenció de possibles incidents, tot i que la tarda va transcórrer amb una tensa tranquil·litat.

Després de l’aixecament dels cadàvers, ordenat pel jutjat de guàrdia, el cementiri va ser tancat al públic per facilitar l’actuació de la policia científica, que investiga les circumstàncies en què es va produir el tiroteig. Dos clans es van enfrontar amb armes de foc en un moment en què hi havia poca gent al cementiri.