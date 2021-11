La família reial britànica era ahir a Glasgow. El príncep Carles i la seva dona, Camil·la, i els ducs de Cambridge, Guillem i Caterina, van oferir una recepció als mandataris internacionals presents a la cimera del clima COP26. En la destacada presència dels membres de la família hi va haver, però, una gran absència de la qual el món sencer pren nota. La reina no hi va anar, encara que se l’esperava fins a la setmana passada. Els convidats van haver de conformar-se amb un missatge gravat d’Isabel II, que descansa al castell de Windsor per consell mèdic. Durant almenys dues setmanes la sobirana no participarà personalment en cap acte oficial, segons es va anunciar divendres passat. Les seves tasques es reduiran al mínim i les audiències seran de moment virtuals. Ahir, la premsa britànica va difondre unes fotos tranquil·litzadores de la reina sola, amb ulleres de sol i un mocador al cap, conduint al volant del seu Jaguar verd dins del recinte de la fortalesa situada a 35 quilòmetres de Londres. Tot i la seva envejable i provada estamina, el fet que la reina decideixi als 95 anys reduir desplaçaments i agenda de treball resulta comprensible. El que preocupa és la incertesa pel seu estat de salut i l’absència de detalls.

Nit a l’hospital

El Palau de Buckingham va intentar amagar la recent estada d’Isabel II a l’hospital King Edward VII de Londres, la primera d’aquest tipus en els últims vuit anys. Allà va passar la nit i no a Windsor com havien assegurat els portaveus reials. La monarca britànica va ser sotmesa a «exàmens preliminars», segons van anunciar després, encara que sense donar més explicacions, al·legant el dret a la privadesa. Es va cancel·lar primer el seu viatge de dos dies a Irlanda del Nord, i després la cita a Glasgow. El 20 d’octubre es va suspendre tota l’agenda de visites i d’activitats. El seu últim acte cara a cara havia estat el dia anterior, durant una recepció a la qual va assistir el primer ministre britànic, Boris Johnson, i també el magnat nord-americà Bill Gates. Isabel II, que va perdre el seu marit, Felip d’Edimburg, l’abril passat, havia desenvolupat una intensa activitat des de principis d’aquest mes. Se la veia somrient però fràgil, utilitzant un bastó per caminar. Es va decidir que a partir d’ara sempre estarà acompanyada d’un altre membre de la reialesa en un acte públic. Ha transcendit que per cert «malestar» ha deixat de muntar a cavall, una de les seves activitats preferides des de la infantesa. També ha deixat de treure a passejar els gossos, els estimats corgis, i els metges li han prohibit l’alcohol.

Johnson va assegurar dissabte que la reina es troba bé. «He parlat amb ella com faig cada setmana com a part de la meva feina i estava en molt bona forma», va dir als periodistes. Les notes oficials parlen de «precaucions lògiques», però els dubtes persisteixen. La poca traça en intentar amagar l’estada hospitalària només ha aconseguit augmentar la desconfiança sobre la veracitat dels comunicats del Palau de Buckingham. De moment, la reina «manté la seva intenció ferma» d’assistir el 14 de novembre al Remembrance Sunday, la cerimònia anual pels caiguts en les dues guerres mundials i conflictes posteriors. La cerimònia implica estar dret durant hores, però per la sobirana és «inadmissible» perdre-se-la. «És una de les seves obligacions més sagrades», va dir una font del Palau de Buckingham. La indisposició, de la qual els britànics estan molt pendents, pot ser passatgera, però el declivi per l’edat és imparable. Fa temps que Isabel II va suspendre els viatges a l’estranger. El seu hereu i els ducs de Cambridge aniran assumint més obligacions, amb una família reial disminuïda després d’haver quedat apartats de missions oficials els prínceps Enric i Andreu.

El paper de Camil·la

Segons algunes informacions, s’estaria estudiant donar un paper més representatiu a Camil·la. Aquest traspàs de tasques té un límit. «Els altres royals ho poden fer tot excepte funcions constitucionals com a audiències amb el primer ministre o la signatura d’actes del Parlament», va explicar el professor del King’s College Vernon Bogdanor, expert en la Constitució britànica.