El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamat aquest dimecres a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que "retiri" els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2022. Uns comptes que ha qualificat de "falsos", "insensibles", "radicals" i "ruïnosos", i que a més han estat "pactats amb Bildu a canvi d'excarcerar presos", "amb ERC a canvi dels indults", i "amb el Partit Comunista", que ha posat "potes enlaire la legislació laboral". Si no retira els comptes, ha advertit en una frase que en recorda una de cèlebre de l'exministre Cristóbal Montoro, "haurà de venir el PP a arreglar la ruïna que per tercera vegada a la història ha deixat un govern socialista, i ho farem reformant i impulsant Espanya malgrat un govern tan nefast com el seu".

Casado ha fet aquestes manifestacions en un discurs sense papers on ha defensat l'esmena a la totalitat que la seva formació ha presentat contra els comptes. Una de les set (PP, Vox, Cs, Junts, CUP, CC i Foro Asturias) que cauran previsiblement aquest dijous en una votació on ERC i Bildu, entre altres forces, impediran la devolució dels comptes.

Casado ha retret al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no hagi assistit al Congrés per defensar un "pressupost mort" que neix de la "hipocresia" perquè pretén revertir unes polítiques del PP que van servir per "pagar els deutes" generats pel govern de Zapatero. Aquest pressupost -ha dit en llenguatge taurí- "ha de tornar al corral, perquè no es pot lidiar".

Segons Casado, el govern espanyol ha portat al Congrés uns comptes "insensibles" que no tenen en compte la situació de les persones que estan a l'atur, i també "falsos" perquè "ningú es creu les previsions macroeconòmiques".

També ha qualificat els pressupostos de "radicals" i "ruïnosos", i ha apuntat que "fan el contrari del que fan els països europeus: augmenten el malbaratament i els impostos".

Ha retret també al govern espanyol la gestió de la crisi sanitària i ha afirmat que Espanya "és el pitjor en la recuperació en tot el món desenvolupat".

En el seu discurs, Casado també ha acusat el govern espanyol d'enganyar els ciutadans respecte a les condicions que acompanyen l'arribada dels fons europeus.

Ha advertit que si el govern espanyol no publica aquesta setmana l'acord amb la Comissió Europea per conèixer la condicionalitat de Brussel·les per rebre els fons europeus, el PP anirà al Parlament Europeu "i el farem públic".

Per això ha culminat el discurs reclamant a Montero que retiri els pressupostos. Si no ho fa, ha dit, "haurà de venir el PP a arreglar la ruïna d'un govern tan nefast com el seu".

La ministra d'Hisenda defensa que els pressupostos són "creïbles, ajustats i bons per als espanyols"

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha dit al president del PP, Pablo Casado, que ha representat una "caricatura d'ell mateix" amb l'oposició als pressupostos generals de l'Estat i ha criticat que està instal·lat "en la ruïna i el caos". "Es nota que li molesta que a Espanya li vagi bé", ha dit Montero aquest dimecres a la tarda en resposta a la intervenció de Casado. "Vostè no s'ha llegit el pressupost", ha acusat Montero, que ha afirmat que el líder del PP ha utilitzat "dades falses" en el seu discurs. La titular d'Hisenda ha lamentat que el PP vulgui que "caigui Espanya" per interessos partidistes quan és moment de treballar conjuntament per donar "estabilitat".

"Aquest pressupost és creïble, ajustat, bo per als espanyols i adequat per al teixit productiu i ho és perquè les dades són tossudes", ha defensat Montero, que ha argumentat que aprovar els PGE implica "avançar" perquè tenen "potencial transformador". La titular d'Hisenda ha retret a Casado que no hagi tingut un "discurs crític, però constructiu" i que "aportés al país".

Montero ha afirmat que Casado va "a contracorrent" fins i tot del que opina la dreta internacional, ja que s'oposa a uns comptes que inclouen el 15% d'impost de societats per a multinacionals i és una mesura plantejada a l'OCDE i el G20. "No fa falta ser socialdemòcrata, només tenir sentit comú", ha dit.

"Vostès ni estan ni se'ls espera", ha criticat Montero, sobre el paper del PP com a principal partit de l'oposició, i ha dit que "tant de bo" algun dia el govern espanyol pugui trobar als populars "en la cerca del consens".

Segons la ministra d'Hisenda, votar no als pressupostos "significa votar no a la sortida de la pandèmia, a què els joves tinguin més oportunitats, a millorar la capacitat adquisitiva dels pensionistes, a doblar la inversió en ciència". "Significa dir no a la responsabilitat fiscal, a la justícia social, a reformes estructurals amb potencial transformador", ha insistit.