Un diputat de Vox ha cridat "gilipolles" des del seu escó a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, mentre ella replicava al discurs que acabava de pronunciar el portaveu d'aquesta formació, Iván Espinosa de los Monteros, en el marc del debat de totalitat dels Pressupostos per a 2022.

Montero, després d'escoltar l'insult, ha demanat a Espinosa de los Monteros que "amonestés" al seu company, però no ha reproduït l'exabrupte ni ha identificat al seu autor.

Els d'Abascal ho neguen

Diputats presents al Saló de Plens han confirmat a Europa Press que la paraula que s'ha sentit des de la bancada de Vox ha estat "gilipolles", encara que després des de la formació que lidera Santiago Abascal han negat que algun dels seus diputats hagi utilitzat aquest terme.

Quan Montero ha acabat la seva intervenció, la vicepresidenta segona del Congrés, la 'popular' Ana Pastor, que en aquest moment presidia la sessió, ha mirat als escons de Vox demanant la retirada de l'insult, encara que ha preferit no verbalitzar-lo "per respecte a la Cambra". Com ningú ha contestat a la seva petició, ha optat per ordenar ella mateixa la seva retirada del Diari de Sessions.

No l'hi dius a la cara

Minuts després, durant la intervenció del diputat de Compromís, Joan Baldoví, un altre diputat de Vox s'ha dirigit a crits a l'orador des del seu escó.

En aquesta ocasió ha estat el portaveu de Sanitat, Juan Luis Steegmann, qui li ha etzibat "això no l'hi dius a la cara" quan el diputat valencià ha esmentat al líder del partit, Santiago Abascal, i al vicepresident quart del Congrés, Ignacio Gil Lázaro.

"Quan vulguis i on vulguis", li ha respost Baldoví, qui acabava de felicitar a Montero per "desemmascarar" amb el seu discurs a aquests dos diputats de Vox, uns "chaqueteros", segons el parlamentari valencià, que van desertar del PP quan es van acabar la mamella que els alletaven".