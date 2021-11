«Amic, si no resolem el frau electoral presidencial del 2020, (que hem documentat de manera exhaustiva i concloent), els republicans no votaran el 2022 o el 2024». El missatge sol·licitant una donació mínima de 45 dòlars al «Fons per protegir les nostres eleccions» arribava en forma de correu electrònic dissabte passat des de donaldjtrump.com. És només un d’entre l’allau que envien diàriament els grups i els Comitès d’Acció Política sol·licitant, amb diferents nivells d’agressivitat, fons per a l’expresident Donald Trump, però el contingut exemplifica a la perfecció la situació un any després de les eleccions dels EUA en les quals va ser derrotat per Joe Biden.

Dotze mesos després d’aquests comicis, Trump continua centrant el missatge a atiar i propagar «la gran mentida», la mateixa que el 6 de gener va portar una torba a assaltar el Capitoli. Amb tot, està recaptant fons i recordant, en un missatge especialment problemàtic per als republicans, la seva disposició a manejar a la seva conveniència les bases que el segueixen encara fidelment. La triple combinació és essencial per entendre el present de la vida política de Trump i possiblement també el seu futur, però també per comprendre l’impacte que, ja fora del Despatx Oval, continua tenint als Estats Units.

Trump no ha anunciat formalment que es convertirà en el segon president en la història del país que es presenta a la reelecció quatre anys després d’haver perdut, encara que no para de repetir davant dels seus familiars que ho farà i també ho deixa caure en les seves aparicions als mitjans. Segons va revelar The Washington Post, va voler fer el pas a l’agost, quan la caòtica retirada de l’Afganistan donava el primer gran cop a Joe Biden, que ha vist caure els índexs d’aprovació fins al 43%, però els seus assessors més estrets el van instar a optar per la paciència.

Tot i que hi ha debat sobre el suport que obtindria la seva candidatura, l’expresident manté la fidelitat de les seves bases i en un sondeig del centre Pew el 63% dels entrevistats van dir que el partit no ha d’acceptar els crítics amb Trump.