El Govern de la Xina ha instat la població a emmagatzemar aliments i tots aquells productes que puguin necessitar en cas d’una emergència de cara a l’hivern davant d’una possible escassetat produïda per fenòmens meteorològics i brots de coronavirus. En un comunicat, el Ministeri de Comerç va reclamar no «reaccionar de manera desmesurada» davant aquestes informacions, si bé va demanar als ciutadans que siguin previnguts per no ser «enxampats amb la guàrdia baixa en cas que es produeixi un confinament a la zona on resideixen».