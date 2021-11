S'acosta la matinada en un saló de joc. Hi ha oferta al bar: els terços de cervesa estan a un euro. José treu la cartera, és jove però té experiència ja en la ruleta. En una mà té un bitllet de 20 euros i en l'altra un d'igual. Els fica en dos dels deu llocs que envolten a dues ruletes que no paren de canviar de color i de girar. No sap on col·locar les ‘fitxes’ digitals i arrossega el seu dit a tota velocitat per la pantalla per a apostar a l'atzar. No encerta en cap número. Es dona la volta i li demana a la seva amiga dos bitllets més de 20 euros, una altra noia jove que no para de deixar anar monedes en una de les escurabutxaques. Ho intenta de nou amb la mateixa tècnica d'aposta, però no encerta. En menys de cinc minuts ha gastat 80 euros en una ruleta.

L'addicció al joc i a les apostes s'ha convertit en un dels majors problemes que envolta la població més jove a Espanya. Visitar una casa d'apostes ha emergit com una alternativa d'oci que ja està molt normalitzada entre grups d'estudiants i les apostes en línia com una distracció a casa que s'encamina a una cerca d'emocions extremes que ja no donen videojocs. Les dades avalen un problema creixent: el 44,8% de les persones que presenten una patologia addictiva als jocs d'atzar es va estrenar abans de complir els 18 anys, segons l'últim informe de l'Institut de la Joventut (INJUVE). L'alerta és clara, cada vegada aposten a una edat més jove i ja no resulta estrany veure a un adolescent de 15 anys admetre que gasta diners en els jocs.

Les escenes es repeteixen, no ja cada cap de setmana, sinó cada dia. L'any passat, el 8% dels joves que van arribar a l'associació Projecte Home de Múrcia tenien un problema patològic amb l'addicció al joc. «Joves que arriben a teràpia per aquest assumpte són encara una minoria però comencen amb 18 o 19 anys, dos o tres anys després de néixer l'addicció a les apostes». Aquesta dependència és el símptoma d'un problema molt major que hi ha darrere en la majoria dels casos, apunta la directora de Projecte Home, Asunción Santos, ja que són joves vulnerables, que han crescut en un entorn socioeconòmic complicat, al que s'uneix una falta d'autoestima, incapacitat per a socialitzar o no saber gestionar les emocions.

La portaveu de la FAPA Juan González, Clara García, detalla que fins i tot es perceben casos de menors que amb 15 anys aconsegueixen accedir a una sala d'apostes, ho reconeixen a classe, però ho oculten a casa. Generen deutes que salden venent objectes com a consoles, mòbils o patinets, o agafen la targeta de crèdit dels pares que acaba provocant un forat en el compte bancari fins i tot de centenars d'euros.

‘Ganxos’ als locals d'apostes per a atreure a un públic jove

Una de les denúncies de les organitzacions implicades en la lluita contra l'addicció al joc són els ‘ganxos’ que les sales d'apostes ofereixen als clients més joves, alguns alumnes d'instituts, com a descomptes en entrepans o esmorzars, begudes energètiques de regal o bons de fins a 200 euros per a iniciar-se en el joc. En la imatge, un dels cartells denunciats al costat d'un centre educatiu.