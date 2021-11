L’aniversari exacte de les eleccions presidencials de l’any passat en què Joe Biden va arribar a la Casa Blanca i els demòcrates van aconseguir el control de les dues cambres del Congrés no podia haver estat més amarg per al partit en el poder. El president i la seva formació van despertar ahir intentant digerir el desastre viscut dimarts a les urnes on es disputaven càrrecs estatals i locals, especialment a les eleccions a governador a Virgínia i Nova Jersey, dos estats que en diferent grau estaven consolidats per als demòcrates. Perquè la victòria a Virgínia del republicà Glenn Youngkin i l’ajustadíssima baralla que s’ha vist obligat a mantenir a Nova Jersey el demòcrata Phil Murphy per mantenir-se en el càrrec ofereixen senyals preocupants i ha exposat nombroses debilitats dels demòcrates i fortaleses dels republicans de cara a les següents grans cites: les legislatives del 2022 i les presidencials del 2024.

Una de les conclusions més òbvies és que ha col·lapsat la coalició que el 2020 va portar els demòcrates al poder a Washington. Se n’ha erosionat la base, hi ha una falta absoluta d’entusiasme entre els votants progressistes i a més han topat amb una base conservadora energitzada. Dimarts, en el que s’interpretava inevitablement com un plebiscit sobre la presidència, les urnes han ratificat la debilitat d’un mandatari que té els seus índexs d’aprovació en caiguda lliure des d’agost, quan la desastrosa retirada de l’Afganistan va donar el tret de sortida a una sagnia a la qual s’han anat sumant el descontentament per l’impacte persistent de la pandèmia i per les pressions inflacionàries o la crisi de subministraments, però també per la incapacitat de tirar endavant l’agenda de recuperació no ja per l’obstruccionisme republicà, sinó per les guerres intestines entre moderats i progressistes.

Els republicans, en canvi, han trobat mil raons per a l’optimisme. Tant a Virgínia com a Nova Jersey han millorat amb dobles dígits els resultats que va obtenir Donald Trump el 2020. No només s’han reforçat a àrees rurals i blanques, sinó que han minimitzat i fins i tot en alguns casos revertit l’avantatge dels progressistes en aquestes zones de les grans àrees metropolitanes que es coneixen com els «suburbis».