Els mitjans de comunicació espanyols podran negociar individualment amb gegants tecnològics com Google i Facebook perquè paguin per la difusió de les notícies. Així ho estableix la directiva europea de propietat intel·lectual que el Govern va adoptar dimarts mitjançant un reial decret llei, és a dir, sense passar pel Parlament.

Aquesta directiva europea regula els drets d’autor i els drets afins al mercat digital comunitari, donant als estats membres llibertat per decidir com regular les relacions entre les empreses mediàtiques i les companyies digitals que comparteixen els seus continguts. A Espanya el model serà mixt, cosa que significa que els mitjans podran negociar de manera individual o col·lectiva amb Google i Facebook per a una compensació econòmica. Aquest és el camí seguit per França, però no l’adoptat per Alemanya, que només permet la negociació col·lectiva. La norma espanyola actual, del 2014, obliga a que sigui col·lectiva.

Criteris dels cercadors

A més, el text aprovat al Consell de Ministres de dimarts estableix que, després d’arribar a acords per aquest pagament, els gegants tecnològics estaran obligats a informar «de forma periòdica, detallada i suficient» les empreses mediàtiques de les modificacions en els seus algorismes, els sistemes que estableixen «els paràmetres principals que regeixen la classificació dels continguts agregats», com es recull al BOE. És a dir, quins criteris adopten aquestes plataformes perquè els seus cercadors prioritzin a la llista les notícies d’uns mitjans o altres.

L’adaptació espanyola a la normativa europea ha despertat cert enrenou. El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, va explicar que aquesta nova llei, també anomenada llei Iceta, persegueix «trencar una llança pels creadors que pretenen viure de la seva creació», contra la pirateria i a favor del pagament dels drets d’autor , reforçant així la posició dels mitjans en un mercat digital on Google, Facebook i altres companyies ostenten poder dominant.

Tot i això, aquesta decisió també suposa un canvi important que, segons els crítics, pot limitar la llibertat d’expressió. La xarxa d’activistes per a la democràcia digital Xnet assegura que és una «aliança entre poder i vells i nous monopolis per al control de la tecnologia i del flux de la informació» que «produirà efectes devastadors per al futur d’internet». També denuncia el fet que s’hagi aprovat per decret, «sense un tràmit democràtic que doni lloc a esmenes»