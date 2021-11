La lluita contra la pandèmia avança als Estats Units, ara a cop de decret i no sense resistència. Ahir la Casa Blanca va formalitzar un pla que el president Joe Biden va avançar al setembre i que obliga les empreses privades amb més de 100 treballadors a garantir, a partir del 4 de gener, que tots els empleats estan vacunats o se sotmeten a proves setmanals (que hauran de pagar ells mateixos) i porten tota l’estona mascaretes als seus llocs de treball. En cas d’incomplir el mandat, les empreses s’enfrontaran a multes de més 13.000 dòlars (11.250 euros) per cada violació «seriosa» i de 136.000 dòlars (117.000 euros) quan sigui «deliberada».

La Casa Blanca també obliga per a aquesta mateixa data a que estiguin vacunats tots els treballadors de 76.000 centres de salut i residències que reben fons federals. En aquest cas, no hi haurà opció de sotmetre’s a proves i l’única possibilitat és la immunització, encara que s’admetran excepcions per causes mèdiques o religioses. En total, l’Administració calcula que les dues mesures, decidides a l’empara de l’emergència nacional pel coronavirus, cobriran més de 100 milions de treballadors, 84 milions al sector privat i 17 milions als centres mèdics, dos terços de la massa laboral als EUA. I l’ordre per al sector privat, on les empreses han de donar temps als seus empleats per immunitzar-se, representa el més contundent ús del poder executiu de Biden fins ara en la lluita contra la pandèmia.

La mesura té garantida l’oposició política i legal de governs i fiscals republicans, que han promès desafiar-la als tribunals, així com algunes empreses privades. És una cosa que ara com ara han fet, sense gaire èxit, amb una ordre similar que l’Administració ja va dictar per als funcionaris públics i contractistes del Govern. «L’opció per al nostre país és simple: vacunar més gent o allargar aquesta pandèmia i l’impacte al nostre país», va explicar Biden en un comunicat. En aquest text va assegurar que hauria preferit que l’obligatorietat no fos necessària, però també va apuntar que «massa gent segueix no vacunada perquè sortim definitivament d’aquesta pandèmia». Biden va recordar que les ordres de vacunació o regles de seguretat a la feina dictades des de Washington «no són res de nou», posant com a exemple l’obligatorietat d’ús de cascos a la construcció.

Per altra banda, les autoritats sanitàries del Regne Unit han aprovat l’ús de la primera pastilla antiviral contra la COVID-19, el molnupiravir, que es podrà fer servir en pacients que han donat positiu en un test i que presenten almenys un factor de risc per desenvolupar una malaltia greu .

L’Agència Reguladora de Medicaments va assegurar en un comunicat que el medicament és «segur i efectiu per reduir el risc d’ingrés hospitalari i mort en persones amb una COVID de suau a moderada que pateixen un risc extra».

«Un dia històric»

El ministre britànic de Sanitat, Sayid Javid, va destacar en una intervenció a les xarxes socials que es tracta d’«un dia històric» per al Regne Unit, en convertir-se en «el primer país al món que aprova un antiviral per a la COVID que es pot portar a casa». Aquest fàrmac està recomanat, per exemple, per a persones obeses, més grans de 60 anys i pacients amb diabetis o amb problemes cardíacs.

L’agència va assenyalar que el medicament hauria de ser subministrat immediatament després de donar positiu per COVID o durant els cinc dies posteriors la confirmació de la infecció, segons Efe.