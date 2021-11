PSOE i Unides Podem han tancat un acord sobre la derogació de la llei de Seguretat Ciutadana, la coneguda com a «llei mordassa». Després de dues setmanes de contactes entre els socis per reformar diversos aspectes de la norma que va aprovar el PP el 2015, socialistes i morats van pactar, entre altres assumptes, que no caldrà informar la Delegació del Govern d’aquelles manifestacions que se celebrin per imprevistos que provoquin la seva immediatesa. Si tirés endavant, no caldria informar de mobilitzacions com la que es va produir després de la sentència de la Manada, cosa que facilitaria l’exercici de protesta de la ciutadania. Això no obstant, aquestes propostes les hauran de consensuar amb la resta dels seus socis parlamentaris perquè siguin aprovades.

En una reunió celebrada dimecres, tots dos partits van acabar de fer un pacte per esmenar la «llei mordassa» després de tenir la reforma aparcada durant més d’un any. El setembre del 2020, el Congrés va acceptar a tràmit un text alternatiu del PNB a llei de Seguretat Ciutadana. Des d’aleshores, socialistes i morats han anat prorrogant el termini de presentació d’esmenes. Aquesta setmana semblava que acabaria amb aquesta dinàmica. Però no va ser així. PSOE i Unides Podem van estendre el termini fins dimarts que ve. L’objectiu era incloure les propostes fruit d’aquest darrer acord. Ara hauran d’aconseguir el suport dels seus socis a les seves esmenes per introduir-les al redactat del PNB.

Proporcionalitat

Dos anys després que es comprometessin per escrit a impulsar el més aviat possible una norma que substituís la «llei mordassa», socialistes i morats van assolir una entesa per promoure que no s’hagi d’informar sobre les manifestacions fruit d’esdeveniments imprevistos. A més, volen que només siguin sancionables «si provoquen violència o alteració de l’ordre públic», segons expliquen fonts d’Unides Podem.

Aquelles mobilitzacions que es produeixin per fets «previstos i previsibles» -com pot ser la manifestació de l’1 de maig- sí que s’hauran de comunicar-se a la Delegació del Govern, i en cas de no fer-ho es considerarà una falta lleu. També proposen blindar el dret a la reunió pacífica, «sense que en cap cas» calgui la comunicació prèvia.

Una altra de les mesures que han acordat és reduir la quantia de les multes que es recullen a la norma i que poden arribar als 600.000 euros. Els socis de Govern demanen rebaixar les quantitats «excessives» i, sobretot, vincular-les a la capacitat econòmica de l’administrat i a la seva edat. «D’aquesta manera, el criteri per a la quantia econòmica de les sancions serà un càlcul de progressivitat i proporcionalitat», expliquen.