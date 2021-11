Més de 10.000 cavalls salvatges seran sacrificats a Austràlia amb la intenció de protegir la vegetació i animals en perill d’extinció del país. Tot i que científics experts consideren que la proposta podria no ser suficient.

Un estudi fet per Parcs Nacionals dels Alps Australians el 2019 va dictar que al país hi ha una superpoblació de més de 25 mil cavalls salvatges (coneguts com a brumbies) que viuen entre Nova Gal·les del Sud, Victòria i el Territori de la Capital d’Austràlia. Això provoca que l’hàbitat i algunes espècies en perill d’extinció (n’hi ha algunes que només es troben a Austràlia) es vegin afectades.

Al Parc Nacional Kosciuszko a Nova Gal·les del Sud, ja habiten més de 14 mil ‘brumbies’ i han passat a convertir-se en una espècie invasora que es reprodueix de manera molt ràpida i que causen danys en l’ecosistema del país.

Funcionaris contra científics

D’una banda, els funcionaris de vida silvestre d’Austràlia consideren que el pla (de només acabar amb 10 mil cavalls) protegirà l’àrea mentre preserva el «valor patrimonial» dels ‘brumbies’, un concepte lligat a una llei que identifica els cavalls com a culturalment importants per al parc.

D’altra banda, els científics hi estan completament en contra. Segons John Shine, president de l’Acadèmia Australiana de Ciències, s’ha «d’escoltar la ciència, l’evidència més recent i les recomanacions sobre la millor manera de protegir el parc dels danys significatius dels cavalls salvatges». A més va afegir que no fer-ho implicaria mostrar un menyspreu envers els ecosistemes australians natius en perill d’extinció i les espècies que estiguin amenaçades pels ‘brumbies’.

Protegir els ecosistemes

Al principi es va estudiar reduir-los de 14 mil cavalls a 3 mil, però en una carta els científics van insistir al servei de Parcs Nacionals i Vida Silvestre a reduir el número molt més perquè fos efectiu i així poder protegir tot el parc i no només dos terços (com està planejat).

David Watson, ecologista a la Universitat Charles Sturt, va declarar a la revista Nature que «el govern de Nova Gal·les del Sud no podria haver elegit un lloc pitjor perquè deambulin els cavalls salvatges» ja que la regió alpina només cobreix un 1% del continent i a més una gran quantitat d’espècies vulnerables o en perill d’extinció ocupen el lloc. Alguns exemples són el fornit peix galàxia (galaxias Tantangara), la granota arborícola alpina (Litoria verreauxii alpina) i la rata de queixals amples (Mastacomys fuscus).

A més, aquests cavalls salvatges també afecten la vegetació i donen lloc a una sobrepastura. «Aquestes àrees són massa fràgils perquè les trepitgin els grans herbívors», va dir Don Driscoll, ecologista de la Universitat Deakin.

Diferents solucions

El Territori de la Capital d’Austràlia considera que té tolerància zero amb els cavalls salvatges i ha dictat que eliminarà qualsevol cosa que travessi la seva frontera utilitzant mètodes com disparar des de transports aeris. El tercer estat afectat, Victoria, també té pensat eliminar tots els ‘brumbies’ que puguin posar en risc els hàbitats del seu estat.

El principal mètode, i el preferit, és ressituar els cavalls salvatges en àrees privades, però a més de necessitar molt temps, també requereix molt capital. Des del 2002 només uns 1.000 ‘brumbies’ van ser ressituats amb èxit a Nova Gal·les del Sud. En cas que aquest mètode no fos viable, les autoritats planegen portar a terme disparar els cavalls des d’helicòpters (amb experts entrenats).

Segons una enquesta que es va fer a Austràlia, un 71% dels enquestats consideraven que era necessari acabar amb la sobrepoblació de ‘brumbies’ si així es protegien els seus ecosistemes.