El 19 d’octubre passat, la policia alemanya va descobrir el cos sense vida d’un home en una vorera davant de l’edifici de l’ambaixada de Rússia a Berlín. Segons va informar ahir el setmanari Der Spiegel, la víctima és un sotssecretari de la legació diplomàtica de 35 anys, però els serveis de seguretat alemanys sospiten que en realitat era un agent encobert del servei d’intel·ligència rus, l’FSB (antic KGB). Els investigadors creuen que el suposat espia va caure d’un dels pisos superiors de l’ambaixada, ubicada molt a prop de la cèntrica plaça de Brandenburg, però les circumstàncies del fet continuen sent desconegudes per a les forces de seguretat.

Després de la troballa, la policia va obrir una investigació que ha mantingut en secret fins que no s’ha divulgat. L’ambaixada russa, per part seva, va qualificar la mort de «tràgic accident» i no va voler comentar el cas «per raons ètiques».