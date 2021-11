L’aeroport de Palma es va veure obligat a tancar des d’un quart de nou de la nit d’ahir el trànsit aeri per la presència de passatgers a peu en una de les dues pistes. Un vol entre Casablanca i Turquia de la companyia Royal Air Maroc va aterrar d’emergència per la indisposició d’un passatger amb diabetis.

Un cop autoritzat l’aterratge, aprofitant el moment en què es traslladava el malalt, entre 15 i 20 persones van aprofitar per escapar-se de l’avió i posar-se a córrer per les pistes de l’aeroport de Palma.

La Guàrdia Civil es va desplegar ràpidament a la zona per localitzar aquestes persones i investigava a l’hora de tancar aquesta edició els detalls del cas, sense descartar que fos una operació planificada per entrar irregularment a Espanya.

Segons van explicar passatgers que estaven esperant a altres avions aterrats a l’aeroport de Palma, van veure gent corrent per les pistes. «Estem tranquils i resignats», va explicar Rafa Bernat, passatger d’un vol d’Iberia amb destinació a Madrid que s’havia d’enlairar just en el moment en què es va tancar el trànsit aeri. Alguns avions van haver de ser desviats a aeroports alternatius, com ara el de Menorca o el d’Eivissa.