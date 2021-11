Les forces de seguretat ja han detingut 12 de la vintena de passatgers que divendres a la nit van aconseguir fugir d’un avió a l’aeroport de Son Sant Joan, a Palma de Mallorca. La Guàrdia Civil ha arrestat de moment 12 persones, entre elles el suposat malalt que va provocar l’aterratge d’emergència, que després va ser traslladat a l’hospital de Son Llàtzer, del qual es va escapar poc després i que finalment va tornar a ser detingut. L’aeroport de Palma va reprendre la seva activitat després d’estar tancat durant unes hores i va operar «amb total normalitat», segons va informar Aena. Fonts properes a la investigació van explicar que la policia estudia la hipòtesi que tot estigués planejat per entrar de manera irregular a Espanya.

L’incident va tenir lloc divendres cap a les set de la tarda, quan un vol de la companyia Royal Air Maroc que feia la ruta Casablanca-Turquia va realitzar un aterratge d’emergència a Palma per la indisposició d’un passatger amb diabetis. L’home va patir aparentment un coma diabètic i va ser traslladat amb ambulància juntament amb un acompanyant a l’hospital de Son Llàtzer. Un grup d’una vintena de passatgers van aprofitar el moment per sortir de l’avió i fugir per les pistes, fet que va obligar a tancar l’aeroport.

Ara com ara, les autoritats policials van informar que cinc dels 12 detinguts van ser arrestats per la Policia Local de Marratxí, que després de practicar les detencions va alertar la Guàrdia Civil, perquè se’n fessin càrrec.

Els agents es van personar a Sa Cabaneta en rebre un avís dels veïns que alertava que hi havia quatre persones en actitud sospitosa i davant de la possibilitat que formessin part del grup de fugats. La Policia Local en va identificar tres mitjançant el passaport, mentre que un no portava documentació.