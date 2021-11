La policia espanyola està investigant si el desviament d’un avió d’Air Aràbia divendres passat a l’aeroport de Palma a causa del malestar d’un passatger i una fuga posterior d’una vintena de passatgers marroquins es va gestar en un grup de Facebook de joves del país magribí.

L’agència Efe ha tingut accés a algunes de les publicacions d’un grup d’internet anomenat «Brooklyn», format per milers de joves marroquins, que el juliol passat van publicar un post on es descriu una acció molt similar al que ha passat l’aeroport de Palma, on una vintena de passatgers d’aquell país va organitzar un tumult, va abandonar l’avió i va fugir per les pistes.

«Nois, escolteu, la majoria vol emigrar. Seguiu aquest pla: necessitem 40 voluntaris. Tots els nois de Brooklyn que reservin en un avió rumb a Turquia i que sobrevoli Espanya», es llegeix en aquest missatge, on s’explica que un passatger insinuarà una malaltia i després fugiran tots. «Els pròxims dies ho organitzarem. Que s’hi apuntin els interessats», conclou aquesta publicació que està sent analitzada pels investigadors.

Sense necessitat de visat

Segons ha pogut comprovar l’agència, el post el va publicar un jove marroquí procedent de Casablanca que respon a les sigles Y.S. i que és l’administrador del grup. La seva idea era emprendre aquesta acció per entrar al territori espanyol de manera il·legal aprofitant que els marroquins no necessiten visat per viatjar a Turquia i que l’avió que uneix els dos països sobrevola l’espai aeri espanyol.