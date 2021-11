«No tinc feina, ni diners, ni menjar. L'he de vendre, no tinc cap altra opció», assegura Abdul Malik. En contra del que pogués semblar, l'afganès Abdul Malik no es refereix a una vaca, cabra o qualsevol altre animal, sinó a Parwana, la seva filla de 9 anys. «Som vuit membres de la família», diu Abdul, abatut, a la CNN. «L'he de vendre per mantenir amb vida altres membres de la família», es justifica. La família de la nena viu des de fa quatre anys en un camp de desplaçats afganesos a la província nord-occidental de Badghis, sobrevivint gràcies a l'ajuda humanitària i el treball domèstic. Però des que els talibans van aconseguir el poder a l'Afganistan el 15 d'agost, tot ha anat a pitjor. El pare, que explica que està «trencat» de dolor, ja va vendre la germana de Parwana, de 12 anys, fa uns mesos. I explica que els diners de la venda de Parwana només mantindran la família durant uns mesos més.

El comprador es diu Qorban i és «un avi» –en paraules de la nena– amb les celles blanques i una espessa barba blanca que el 24 d'octubre va entregar 200.000 afganis (uns 2.200 dòlars, una mica més de 1.900 euros) en forma d'ovelles, terres i diners en efectiu al pare de Parwana. Qorban, de 55 anys, assegura que no vol la nena per casar-s'hi perquè ja té una dona, que cuidarà Parwana com si fos la seva filla. «[Parwana] era barata, i el seu pare molt pobre i necessita diners», assegura Qorban a la CNN. «Ella treballarà a casa meva. No li pegaré. La tractaré com un membre de la família. Seré amable».

«Si us plau, no li peguis»

En el reportatge de la CNN, Qorban apareix comptant els bitllets per pagar el pare, Abdul, que li dona la mà per segellar la transacció. Amb l'operació econòmica completada, Parwana entra a l'habitació acompanyada de la seva mare per conèixer el seu nou amo. En veure'l, amaga la cara i gemega quan el pare li diu a Qorban: «Aquesta és la teva dona. Si us plau, cuida-la, ara n'ets responsable, si us plau no li peguis». Qorban assenteix, agafa Parwana del braç i van cap a la porta. Mentre se'n van, amb el pare mirant des de la porta, Parwana clava els peus a terra i mira d'escapar-se del seu amo, que aconsegueix arrossegar-la fins al cotxe i marxar amb ella.