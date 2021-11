La titular del Jutjat d’Instrucció número sis de Palma, que ahir estava de guàrda, va decretar l’ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança per a la dotzena de detinguts que van fugir divendres a l’aeroport de Palma després de fingir un passatger un coma diabètic per forçar l’aterratge d’emergència, segons va avançar Diario de Mallorca, del mateix grup editorial que Diari de Girona. La jutgessa avala en la seva interlocutòria la tesi de la Fiscalia, que considerava els fets constitutius de delictes de sedició, afavoriment de la immigració irregular i desordres públics. El cas, que ja ha estat batejat com el de l’«avió pastera», preocupa molt les autoritats perquè es tracta d’una nova modalitat d’accés a Espanya d’una manera irregular.