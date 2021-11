L’església francesa recorrerà als seus mitjans per indemnitzar les víctimes d’agressions sexuals a menors. Un mes després de la publicació del devastador informe Sauvé, l’estament eclesiàstic gal va anunciar ahir les primeres mesures per fer front a aquesta xacra «sistèmica». La més destacada és que aquest organisme utilitzarà el seu abundant patrimoni immobiliari, un préstec i altres fons per garantir la indemnització de totes les víctimes declarades des del 1950.

Més de 200.000 nens francesos van patir abusos sexuals per part de religiosos -la xifra pujaria a 330.000 si es té en compte els laics que van treballar a institucions catòliques- des de mitjans del segle passat, segons va revelar el 5 d’octubre la Comissió Independent sobre els Abusos Sexuals a l’Església (Ciase), elaborat durant dos anys i mig per iniciativa de la mateixa església francesa. Un impactant informe rebut amb una resposta freda per part de les autoritats eclesiàstiques, cosa que va accentuar les crítiques cap a aquest organisme. I va augmentar la pressió davant de la celebració, entre el 2 i el 8 de novembre, de l’assemblea plenària dels bisbes francesos a Lourdes.

«Totes aquelles víctimes que ho denunciïn rebran una indemnització», va assegurar Eric de Moulins-Beaufort, president de la Conferència Episcopal de França. A la roda de premsa de cloenda d’aquesta trobada nacional, va explicar que una comissió independent, dirigida per la jurista Marie Derain de Vaucresson, es farà càrrec d’atorgar i decidir la quantitat d’aquestes indemnitzacions. «Desconeixem quant costaran», va reconèixer Moulins-Beaufort sobre unes compensacions econòmiques que podrien assolir xifres astronòmiques tenint en compte el nombre tan elevat de víctimes.

Ajuda al papa Francesc

Els bisbes francesos també van decidir demanar al papa Francesc «que enviï algú de la seva confiança perquè examini» com s’ha tractat i es tracta les víctimes i els seus agressors, va explicar el president. A més, crearan uns grups de treball perquè reflexionin sobre la governança diocesana i proposin possibles reformes.