El futur del planeta es decideix aquesta setmana a la ciutat escocesa de Glasgow. Després d’un frenètic inici ple de grans promeses i pactes globals borrosos, la Cimera del Clima (COP26) s’endinsa en la fase més crítica de les negociacions. D’aquí a només uns dies, governs de tot el món presentaran el nou full de ruta per intentar frenar l’avenç de la crisi climàtica. Ahir, després de vuit dies d’intens debat, l’organització va divulgar el primer esborrany d’aquest text i, segons denuncien experts i activistes, els acords sobre la taula són «extremadament febles».

El text, publicat per la mateixa presidència de la COP26, recull de manera esquemàtica tots els temes que ara mateix formen part de les negociacions. Els governs, afirma l’escrit, reconeixen la gravetat de la situació, admeten la petició de la comunitat científica sobre augmentar l’ambició climàtica i es comprometen a dissenyar una justa transició. Però, segons recull aquest primer esborrany, encara no s’ha arribat a un acord sobre el calendari per aplicar la reducció dràstica d’emissions que es necessita per frenar l’augment global de les temperatures. Tampoc no s’esmenta ni explicitament ni implícita la fi dels combustibles fòssils (o el final dels subsidis als grans contaminants).

Cinc-cents representants

Tot apunta que les negociacions s’han enquistat en dues qüestions que, més enllà del debat mediambiental, destaquen per un marcat transfons geopolític i econòmic. Preocupa, i molt, que els acords sobre aquestes qüestions quedin esbiaixats per ingerències de la indústria. Sobretot després de la publicació d’una anàlisi de la plataforma Global witness que corrobora que, en aquests moments, el lobby del petroli, el gas i el carbó ha enviat més de 500 representants a la COP26; més que qualsevol altre país que estigui present a la taula de negociacions.