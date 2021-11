La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va assegurar que el Govern es compromet a derogar de manera «explícita i expressa» la llei 15/97 de l’executiu de José María Aznar que obria la porta a la privatització de la sanitat pública i que ha generat un nou capítol de diferències al Govern de coalició per un tema que es pot considerar tangencial: la nova Llei d’Equitat, Universalitat i Cohesió del Sistema Nacional de Salut (SNS).

La formació morada s’oposava a aquesta norma, que la ministra va portar ahir al Consell de Ministres, en primera lectura, perquè considera que no s’acaba amb les privatitzacions, consagrades a la llei 15/97 de l’executiu d’Aznar. La ministra, per la seva banda, va insistir una vegada i una altra que la normativa bloqueja la introducció de nous copagaments sanitaris i situa la gestió pública sanitària com a «preferent».

Fonts d’Unides Podem assenyalen que l’alerta sobre aquest assumpte va sorgir quan van comprovar a la reunió de la comissió de secretaris i subsecretaris, prèvia al Consell de Ministres, que el projecte de Darias no modificava aquesta legislació. Segons el partit morat, la norma ha passat un primer filtre sense canvis sobre la matèria.