A menys de dues setmanes per a la primera volta de les eleccions presidencials, i després d’una sessió maratoniana de 20 hores, la Cambra de Diputats xilena va aprovar l’obertura d’un judici polític contra el president de dretes Sebastián Piñera per haver realitzat una milionària operació econòmica incompatible amb les funcions executives.

El Senat ha d’avalar la iniciativa perquè la moció de censura es posi en marxa, encara que requerirà el suport de dos terços de la cambra. Per primera vegada des de la tornada de la democràcia, el 1990, un mandatari afronta un procés d’aquesta naturalesa. Piñera, acusat d’haver faltat al principi de «probitat» i de «comprometre greument l’honor de la nació», no podrà sortir de Xile fins que el Senat no resolgui la seva situació.

El president, una de les grans fortunes de Xile, va quedar a l’ull de l’huracà polític després de les revelacions dels Papers de Pandora. Un dels milers d’informes filtrats està relacionat amb un episodi del seu primer mandat: el desembre del 2010 va vendre per 152 milions de dòlars la seva part a la companyia minera Dominga al seu soci i íntim amic Carlos Alberto Délano. Part d’aquests diners van ser pagats al país i 138 milions més a les Illes Verges per eludir impostos. Al marge del que acabi passant al Congrés, la fiscalia anticorrupció ha començat a investigar el cas.