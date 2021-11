La xifra de noves infeccions per coronavirus s’ha més que doblat al llarg de l’última setmana a Alemanya: l’Institut Robert-Koch (RKI) va anunciar ahir 21.832 nous casos. Dimarts de la setmana passada eren 11.019. La incidència acumulada per cada 100.000 habitants supera així els 213 punts. És un rècord des que el país aplica aquest barem per monitoritzar la pandèmia.

A Alemanya ja no hi ha dubte que el país està immers en la quarta onada d’infeccions. El retorn del fred, sumat al fet que la vida pública segueix el seu curs, amb certes restriccions, i a la relativa baixa taxa de vacunació - el 67,2% del total de la població i el 77% entre majors d’edat- semblen les raons més plausibles d’aquesta nova onada d’infeccions.

Els grups d’edat entre 15 i 34 anys i entre 35 i 59 són els que acumulen més casos nous. El de més de 80 anys continua sent el que suma més morts: 169 ahir. El matemàtic Andreas Schuppert i el metge internista Christian Karagiannidis han publicat una projecció que vaticina un col·lapse del sistema de llits UVI si la incidència acumulada supera els 400 punts. Segons ells, amb l’actual dinàmica de contagis això podria passar d’aquí a dues setmanes.

Crida l’atenció la bretxa entre l’oest i el sud-est del país: els estats federats occidentals, amb més quotes de vacunats, presenten menors incidències acumulades de nous contagis que, per exemple, Saxònia, Turíngia, Baviera i Baden-Württemberg, quatre estats amb percentatges de vacunats amb la pauta completa que oscil·len entre el 59 i el 65%.